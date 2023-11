‘C’è ancora domani’ sbanca al botteghino, Cortellesi: “Donne e violenze, ho celebrato la loro forza” Il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani ha sbancato al boxoffice e ad oggi ha totalizzato € 2.322.097. Paola Cortellesi: “Mi fa piacere che mi dicano che coglie lo spirito del tempo. La forza delle donne. Di ieri e di oggi. Era il mio intento”.

Film d’apertura della Festa del Cinema di Roma e vincitore del Premio del Pubblico, del premio Speciale della Giuria e della menzione alla Miglior opera prima, il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, uscito in sala giovedì scorso 26 ottobre, ha ottenuto nel primo weekend di programmazione nei cinema un incasso di 1.656.742 euro. Ad oggi, ha totalizzato € 2.322.097 al boxoffice (dati Cinetel). Un vero e proprio fenomeno, terzo miglior esordio per un film italiano dopo la pandemia, preceduto solo dai due capitoli dei Me Contro Te, usciti entrambi quest’anno.

Nel cast: l'amico e co protagonista Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Paola Cortellesi ha commentato il successo travolgente di C'è ancora domani al Corsera: "Ci speravo ma non potevo immaginare le dimensioni. Ci vanno famiglie, madri con le figlie, ragazzi. L’altro giorno uno di tredici anni un po’ timido si è alzato e ha detto: ‘Non sapevo se venire perchè secondo me non mi sarebbe piaciuto, però mi è piaciuto tanto'".

Come mai la scelta di passare dietro la macchina da presa in qualità di regista? "Non riuscivo a mollare. Con Riccardo (Milani, suo marito, ndr) a parte i soliti siparietti tipo casa Vianello quando litighiamo scrivendo, sul set mi lascio dirigere, sono serena. Ma volevo fare a modo mio".

Un film interamente in bianco e nero, dove la condizione femminile è centrale per capire quanto i tempi cambino ma restino, a sfumature e intensità diverse, anche sempre gli stessi: "Vado nel passato per raccontare una condizione femminile che non è più così ma conserva dei retaggi culturali, pericolosamente vivi e vividi. Mi fa piacere che mi dicano che coglie lo spirito del tempo. La forza delle donne. Di ieri e di oggi. Era il mio intento".

Forza delle donne vittime di violenze domestiche laddove la violenza stessa, però, nelle immagini è taciuta: "Mi sembrava più efficace usare una canzone. La forza del film è aver mescolato i generi fatti e visti: teatro, cinema, musical di Broadway. Guardi e impari. Ho messo tutto nel cestino".

Mario Gianani, CEO di Wildside, società del gruppo Fremantle, ha commentato il risultato al botteghino: “C’è ancora domani” sta facendo qualcosa che riesce in genere a pochi film: mettere d’accordo critica e pubblico. Dopo il grande successo alla Festa del Cinema di Roma con la vittoria di tre premi, l’incredibile risultato ottenuto in sala di questo primo weekend ci riempie di orgoglio e di felicità. Ringrazio Paola per averci regalato il suo sguardo unico e delicato su un tema così importante”.

Prosegue Max Orfei – CEO di Vision Distribution, società del gruppo Sky, ha condiviso la medesima soddisfazione per il riscontro del pubblico: “Siamo tutti davvero felici per Paola Cortellesi, che, insieme a Giulia Calenda, Furio Andreotti e a tutti gli artisti e alle maestranze che vi hanno preso parte, ha regalato al pubblico un film semplicemente meraviglioso che ha riallacciato quel rapporto con il pubblico che sembrava perso”.