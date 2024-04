Cuccioli di gufo trovati in un cortile a Milano: “Il vento dei giorni scorsi li ha allontanati dalla madre”

video suggerito

Dalla pagina Facebook di Enpa Milano

Nella mattina di oggi mercoledì 17 aprile in un cortile di Milano sono stati trovati due pulli di gufo. I residenti quando se ne sono accorti hanno chiamato l'Enpa, l'ente nazionale per la protezione degli animali, che è corsa in aiuto dei piccoli. A far perdere l'orientamento ai cuccioli, trovati senza i genitori, potrebbe essere stato il forte vento dei giorni scorsi.

Lo spiega l'Enpa Milano in un post Facebook: "Il forte vento delle scorse ore ha creato non pochi problemi alla fauna selvatica, soprattutto se si considera che questo è un periodo di nidificazione. Non sorprende, quindi, che questa mattina siano stati consegnati presso la nostra sede di via Gassendi 11, a Milano, due pulli di gufo, trovati in un cortile privato senza genitori nei paraggi".

L'associazione tiene a precisare che i due cuccioli stanno bene: "Per fortuna i due giovanotti erano in buone condizioni e si sono lasciati rifocillare senza opporre resistenza. Dovranno però affidarsi alle cure dell’uomo fino a che non saranno abbastanza cresciuti e autosufficienti per poter essere rimessi in libertà. Per il momento, dunque, resteranno al CRAS di Vanzago, dove continueranno ad occuparsene per il tempo necessario".

Infine l'Enpa avvisa i cittadini su come comportarsi in situazioni simili: "Ricordiamo che i pulli devono sempre essere raccolti da terra se feriti o in una situazione di conclamato pericolo. Negli altri casi, invece, potrebbero essere comunque accuditi dai genitori: è sempre bene verificare le circostanze con l’aiuto di personale esperto, così da non sottrarli inutilmente alle preziose cure parentali".