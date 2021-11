Palestra chiude all’improvviso, 1.700 clienti beffati: “Titolare sparita nel nulla” La palestra del gruppo 20Hours Clu in via Paolo Sarpi a Milano ha chiuso all’improvviso e in molti casi i clienti non sono riusciti a ottenere il rimborso. Non si hanno notizie della titolare che sembrerebbe avere sempre il telefono staccato. Ieri Confconsumatori ha incontrato i clienti. Adesso si tenterà la strada della riconciliazione altrimenti si procederà con una denuncia in Procura.

A cura di Ilaria Quattrone

La palestra ha chiuso all'improvviso e oltre 1.700 clienti non sono riusciti a recuperare i propri effetti personali o ottenere il rimborso degli abbonamenti. La struttura fa parte del gruppo 20Hours Club e si trova al civico 8 di via Paolo Sarpi a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", non si ha notizia della titolare: sarebbe sparita e il telefono risulta essere staccato. La paura è che i soldi degli abbonamenti non possano più essere recuperati.

Titolare sparita nel nulla

I clienti hanno ricevuto la notizia tramite un cartello apparso all'ingresso della struttura: "Gentili tesserati, purtroppo la sede di via Paolo Sarpi resterà chiusa da oggi fino a data da destinarsi per lavori di rifacimento strutturale. Potrete continuare il vostro abbonamento in tutte le sedi 20 hours presentando la tessera e il contratto del Club Sarpi. Ci scusiamo per il disagio e a presto". Sembrerebbe che però dietro questo annuncio ci sarebbe un fallimento e nonostante questo sarebbero stati sottoscritti degli abbonamenti forse nel tentativo di mantenere aperta la struttura.

Si tenta di ottenere rimborso dell'abbonamento

Ieri il presidente di Federconsumatori Milano, Carmelo Benenti, ha incontrato i clienti durante un'assemblea che si è svolta a Milano e dove sono stati raccolto tutti i dati delle persone interessate: "Ci diamo un mese di tempo per raccogliere tutte le informazioni, poi presenteremo la denuncia in Procura e avvieremo l’azione civile". Il rimborso degli abbonamenti, in ogni caso, toccherebbe alla singola struttura e non alla società proprietaria del marchio.