Paghe sotto la soglia di povertà e sfruttamento del lavoro: si indaga su una società di delivery di Glovo

La Procura di Milano indaga sul colosso Glovo per sfruttamento del lavoro. Secondo quanto si apprende, in particolare il pm milanese Paolo Storari, avrebbe disposto un controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery dello spagnolo Glovo. Secondo gli accertamenti della Procura, ai rider – 40mila impiegati a Milano e in Italia – sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà". Con l'apertura dell'inchiesta, è prevista dunque la nomina di un amministratore giudiziario per la società di delivery food, su cui poi dovrà esprimersi un gip. Non è la prima volta che la Procura di Milano conduce indagini simili. Nel tempo ne ha coordinate diverse su colossi, anche della logistica, sempre per sfruttamento del lavoro.

Le indagini e il primo indagato

Dalle indagini – condotte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro – spunta già il primo nome di un indagato per caporalato: il 34enne spagnolo Pierre Miquel Oscar, amministratore di Foodinho. In qualità di amministratore unico, scrive il pm Storari: "impiegava manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori". Inoltre, secondo quanto emerge dal decreto della Procura, Pierre Oscar avrebbe corrisposto "ai rider in stato di bisogno e operanti sul territorio milanese e nazionale, una retribuzione in alcuni casi inferiore fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e inferiore fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva". Paghe che per il tipo e la quantità di lavoro prestato, non garantiscono ai rider una "esistenza libera e dignitosa" e che sono "difformi" rispetto ai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali.

Usb: "L'indagine conferma quanto denunciamo da anni. Ora assumeteli tutti con il CCNL Logistica"

Dopo la notizia dell'apertura dell'inchiesta da parte della Procura, l’Unione Sindacale di Base (Usb) ha subito diffuso ua nota nella quale ha dichiarato di denunciare questa situazione di struttamento del lavoro da anni: "I rider non sono lavoratori autonomi, ma dipendenti a tutti gli effetti, mascherati da finte partite IVA per aggirare diritti, tutele e contratti".

Leggi anche Accusati di aver violentato minori online e a distanza: due uomini in arresto e altri quattro indagati

E prosegue: "Secondo quanto emerge dall’indagine, l’organizzazione del lavoro dei rider è interamente nelle mani delle piattaforme: turni decisi unilateralmente, algoritmi che controllano tempi, percorsi e prestazioni, sistemi di penalizzazione e disconnessione che equivalgono a veri e propri provvedimenti disciplinari. Altro che autonomia: siamo di fronte a una subordinazione piena, esercitata attraverso strumenti digitali".

Poi il sindacato incalza: "Il modello delle piattaforme di food delivery si fonda su uno sfruttamento sistematico, reso possibile dalla classificazione fraudolenta dei rider come lavoratori indipendenti. Una finzione giuridica che serve solo a risparmiare su contributi, assicurazioni, sicurezza e salari, scaricando ogni rischio su chi lavora. Questa inchiesta conferma che i rider sono false partite IVA, costretti ad accettare condizioni imposte, senza alcun reale potere contrattuale, senza ferie, malattia, tutele contro gli infortuni e senza garanzie di reddito. Per questo USB rivendica con forza l’applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione a tutti i rider di tutte le piattaforme, senza deroghe e senza accordi peggiorativi firmati sulla pelle dei lavoratori. I rider svolgono un’attività pienamente riconducibile alla filiera logistica e come tali devono avere assunzione diretta, piena subordinazione, salario dignitoso, orari certi, contributi, ferie, malattia, copertura Inail e sicurezza sul lavoro. Il mezzo di lavoro deve essere fornito dalle aziende, insieme alla manutenzione e alle coperture assicurative: non è accettabile che costi e rischi continuino a essere scaricati sui lavoratori".

Nella lunga nota stampa diffusa il sindacato Usb spiega inoltre: "In questo contesto non possono essere taciute le gravi responsabilità dei sindacati confederali che, nonostante un quadro normativo chiaro, una giurisprudenza sempre più consolidata e un dibattito accademico ormai decennale, continuano a promuovere e legittimare soluzioni di lavoro autonomo o comunque precario, che rappresentano solo una nuova forma di precarizzazione. Strumenti che non mettono in discussione il potere delle piattaforme, non riconoscono la reale subordinazione del lavoro dei rider e finiscono per istituzionalizzare lo sfruttamento, offrendo una copertura “contrattuale” a modelli che eludono diritti, salario e tutele. Accordi di questo tipo non sono compromessi, ma arretramenti, che allontanano ulteriormente i rider da un pieno riconoscimento come lavoratori subordinati. La mancanza di un contratto di lavoro subordinato ha effetti concreti e devastanti sulla vita delle persone, impedendo l’accesso a un reddito stabile, alla casa, al credito e alle tutele sociali; una condizione che colpisce in modo ancora più violento i lavoratori migranti, per i quali il lavoro è spesso direttamente legato al permesso di soggiorno, trasformando la precarietà in un ricatto permanente e in uno strumento di controllo sociale.

E conclude: "A fronte di anni di parole, tavoli e soluzioni di compromesso, va ribadito che l’unico lavoro concreto svolto nella direzione del riconoscimento della subordinazione dei rider è stato quello costruito attraverso le centinaia di vertenze legali portate avanti nei tribunali di tutta Italia e le mobilitazioni promosse direttamente dai lavoratori. Vertenze e lotte sostenute da USB che hanno costretto piattaforme e istituzioni a confrontarsi con la realtà materiale dei rapporti di lavoro, facendo emergere nei fatti ciò che veniva sistematicamente negato: l’esistenza di un potere datoriale pieno e di un rapporto di lavoro subordinato. È nelle aule di tribunale e nelle piazze, e non negli accordi al ribasso, che si è costruito l’unico argine reale allo sfruttamento dei rider".