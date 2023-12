Padre si ubriaca in casa il giorno di Natale e il figlio chiama i Carabinieri: arrestato È stato uno dei tre figli a chiamare i Carabinieri all’ora di pranzo del 25 dicembre, nel pieno del giorno di Natale, perché calmassero la furia del padre che stava buttando all’aria mobili e oggetti mentre era ubriaco. Ha patteggiato 10 mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'ennesima intemperanza in famiglia per un uomo di 46 anni che vive ad Azzano San Paolo (Bergamo) con la moglie e i tre figli di 25, 17 e 6 anni.

È stato uno di loro a chiamare le forze dell'ordine all'ora di pranzo del 25 dicembre, nel pieno del giorno di Natale, perché calmassero la furia del padre che stava mettendo a soqquadro la casa, buttando all'aria mobili e oggetti da ubriaco. L'uomo, già precedentemente condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato così arrestato e processato per direttissima la mattina del 26 dicembre, patteggiando 10 mesi per le violenze contro i familiari e gli insulti ai militari intervenuti per contenerlo: all'arrivo dei Carabinieri, infatti, il 46enne avrebbe lanciato dei petardi e avrebbe ricoperto di brutte parole i presenti.

Condotto in caserma, avrebbe ammesso di aver bevuto e litigato con la moglie, ma avrebbe negato gli insulti ai carabinieri. Ha sostenuto inoltre di non aver lanciato il petardo contro i militari ma di averlo solamente acceso e fatto scoppiare in mano.