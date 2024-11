Uomo travolto da un bovino in un allevamento nel Milanese: è gravissimo

video suggerito

Un uomo di 33 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un bovino in un allevamento di Abbiategrasso, alle porte di Milano. Il 33enne è stato trasportato in elisoccorso questa mattina all'ospedale Niguarda di Milano.

I fatti risalgono alle 10.30 di oggi sabato 2 novembre. Si sta cercando di ricostruire con esattezza i fatti: sembrerebbe che il lavoratore sia stato colpito con una testata dall'animale tanto da essere stato sbalzato contro i tubolari della mangiatoia. Subito sono stati chiamati i soccorsi: da qui il trasporto in gravi condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e la polizia locale del comune milanese.