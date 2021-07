Operaio travolto a bordo strada da un automobilista ubriaco a Biassono: è in gravi condizioni Grave incidente sul lavoro nella notte a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Un operaio di 32 anni che stava lavorando in un cantiere a bordo strada è stato travolto da un’auto guidata da un 40enne che è poi risultato ubriaco. L’operaio è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato operato. L’automobilista è stato denunciato.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella notte in un cantiere stradale. L'episodio si è verificato a Biassono, in provincia di Monza e Brianza, attorno all'1 di notte di oggi, giovedì 22 luglio. Stando a quanto ricostruito finora, il 32enne, di professione operaio, stava lavorando in via Cesana e Villa, su un tratto della strada provinciale 6, quando un'auto guidata da un uomo di 40 anni di Lissone ha travolto l'area del cantiere, investendolo.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice giallo: quando i soccorritori hanno visto in che condizioni si trovava il 32enne però il codice dei soccorsi si è subito trasformato in rosso. L'operaio ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, dove secondo quanto riferisce la testata "MonzaToday" è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.

L'automobilista era ubriaco: denunciato per lesioni e guida in stato d'ebbrezza

La ricostruzione di quanto avvenuto è stata affidata ai carabinieri della compagnia di Monza, che hanno sottoposto all'alcoltest il conducente dell'auto. È risultato che l'uomo stava guidando con un tasso di alcol nel sangue attorno a 1,5 grammi per litro, il triplo di quanto consentito dalla legge. È stato dunque anche a causa dell'alcol che l'uomo non si è accorto del cantiere e ha provocato l'incidente, ferendo gravemente l'operaio. Per l'uomo alla guida è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre a quella per lesioni gravi: la speranza è che l'operaio da lui travolto si possa presto riprendere.