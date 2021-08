Minorenni travolti da un’auto mentre erano a bordo strada: uno è gravissimo A Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un’auto ha travolto sei ragazzini che si trovavano a bordo strada per riparare un guasto a uno dei loro motorini. Due di loro sono stati trasportati in ospedale e uno versa in condizioni gravissime: ha riportato un trauma cranico e una ferita alla gamba.

Erano in sei e si trovavano a bordo strada perché stavano tentando di riparare un guasto a uno dei loro motorini. A un certo punto un'automobile li ha travolti: è successo sulla strada provinciale 11 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, qualche minuto prima dell'una di notte. Due di loro sono stati trasportati in ospedale e uno versa in condizioni gravissime. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale di Brescia per svolgere tutti i rilievi del caso.

Un 15enne trasferito in codice rosso all'ospedale

Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che a bordo dell'auto ci fosse una donna che non si è resa conto della presenza dei ragazzi. La stessa si è fermata e ha chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato un elisoccorso, due automediche e due ambulanze. Il personale medico, dopo aver fornito le prime cure sul posto, ha trasferito un 15enne in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia e un altro 15enne in codice rosso all'ospedale Civili di Brescia. Quest'ultimo ha riportato un trauma cranico e un trauma a una gamba ed è stato trasportato con l'elisoccorso.

