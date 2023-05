Operaio precipita dal settimo piano, si salva cadendo su un terrazzino Un operaio è precipitato dal settimo piano e si è salvato perché è caduto su un terrazzino di due piani sotto.

A cura di Giorgia Venturini

Incidente sul lavoro in via Gonin 58 a Milano. Un operaio è precipitato dal settimo piano: si è salvato perché è caduto su un terrazzino di due piani sotto. Tutto è accaduto verso le 16.50 di oggi venerdì 12 maggio.

Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto sono arrivate dopo pochi minuti due squadre dei vigili del fuoco che hanno utilizzato l'autoscala per soccorrere l'operaio. L'uomo fortunatamente è caduto sul terrazzino non precipitando così in strada: ha riportato la frattura della gamba. Le indagini della polizia di Stato e i tecnici dell'Ats stanno cercando di capire nel dettaglio quanto accaduto.