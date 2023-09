Operaio di 33 anni folgorato sul lavoro, colpito mentre stava riparando pannelli fotovoltaici Un operaio di 33 anni è stato colpito da una scossa elettrica mentre lavorava sul tetto di un supermercato. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. A colpirlo sarebbe stata una scarica partita da pannelli fotovoltaici rimasti danneggiati dai violenti nubifragi estivi.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un operaio di 33 anni è rimasto folgorato sul lavoro in provincia di Brescia. Si trovava sul tetto di un supermercato di Carpenedolo per riparare dei pannelli fotovoltaici quando una scossa elettrica lo ha colpito. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 della mattina di mercoledì 27 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, la scarica elettrica sarebbe partita da pannelli fotovoltaici che avevano subito guasti a causa dei nubifragi e delle violente piogge della scorsa estate.

L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, le sue condizioni sono apparse gravi ma sarebbe fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Mantova e i carabinieri di Desenzano. I tecnici dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.

L'episodio allunga la lista degli infortuni sul lavoro avvenuti in Lombardia, dove sono 65.456 le denunce presentate dall'Inail da gennaio a luglio 2023. Una settimana fa in un'azienda di Magnago, nel milanese, un operaio è caduto dal tetto di un edificio mentre stava eseguendo lavori. Precipitato per circa otto metri, è atterrato urtando contro un'automobile. Poche ore prima, a Gerenzano, un muratore di 28 anni è precipitato mentre stava lavorando su un'impalcatura in via Turati. Anche lui è rimasto gravemente ferito e trasportato all'ospedale di Varese.