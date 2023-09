Incidente sul lavoro a Magnago, operaio cade dal tetto e finisce su un’auto: è grave Oggi si è verificato un infortunio sul lavoro in una azienda di Magnago(Milano): un operaio di 73 anni è rimasto gravemente ferito. L’uomo sarebbe caduto dal tetto dell’impianto finendo poi su un’automobile.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, si è verificato un infortunio sul lavoro in una azienda di Magnago, comune che si trova nella provincia di Milano. È rimasto gravemente ferito un operaio di 73 anni: l'uomo sarebbe caduto dal tetto dell'impianto e avrebbe fatto un volto di circa otto metri finendo poi su un'automobile.

L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto la segnalazione intorno alle 14.39. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati in via Sardegna al civico 64 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. L'incidente è avvenuto alla Barlocco Auto. Gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure del caso sul posto e poi lo hanno trasferito all'ospedale di Legnano in codice rosso.

L'operaio ferito avrebbe 73 anni – di cui al momento non si conosce l'identità – e ha riportato un trauma al torace. Le sue condizioni sono gravi, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri e ai tecnici di Ats

I carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare eventuali responsabilità e soprattutto verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.