Infortunio sul lavoro a Oggiono, operaio colpito da un tubo: è grave A Oggiono (Lecco) si è verificato un incidente sul lavoro: un uomo di 56 anni è stato colpito al collo da un tubo. È stato trasferito in ospedale in codice rosso.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 5 ottobre, si è verificato un incidente sul lavoro a Oggiono, comune che si trova nella provincia di Lecco. Un operaio di 56 anni è stato colpito al collo da un tubo: ha riportato un grave trauma ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso.

Sulla base di quanto diffuso dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente sarebbe avvenuto alle 10.30 in via per Dolzago al civico 27 dove si trova l'azienda Novatex. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con un mezzo di soccorso avanzato, un'ambulanza e un elicottero. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Lecco. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

I carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.