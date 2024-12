video suggerito

Operaio di 23 anni precipita in uno stabilimento nel Lodigiano: è morto sul colpo Un ragazzo di 23 anni è precipitato mentre lavorava in uno stabilimento della provincia di Lodi: l’operaio è purtroppo morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 31 dicembre 2024, un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro che è avvenuto a Montanaro Lombardo, comune che si trova in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Azienda per la tutela della salute.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 23enne – che stava lavorando in uno stabilimento situato in via Emilia – è precipitato da dieci metri di altezza. Intorno alle 10 sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero.

I medici e i paramedici hanno provato a rianimarli, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I traumi riportati erano troppo gravi. Per il momento non sono ancora note le sue generalità. I carabinieri della Compagnia di Lodi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I funzionari dell'Azienda per la tutela della salute stanno accertando che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. I vigili del fuoco hanno aiutato nelle operazioni. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sull'incidente.