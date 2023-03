Operaio cade dal cestello montacarichi durante un trasloco: trasportato in ospedale Un operaio di 58 anni è precipitato da un cestello a Milano durante un trasloco: è stato portato in ospedale.

Nella giornata di oggi, venerdì 17 marzo, si è verificato un incidente sul lavoro in via Ruggero Boscovich a Milano: un operaio è infatti precipitato da un cestello montacarichi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118. L'uomo fortunatamente non versa in gravi condizioni: è ricoverato in ospedale.

Sulla base delle informazioni pervenute fino a questo momento, sembrerebbe che l'incidente sia avvenuto intorno alle 9.30 in via Boscovich Ruggero, al civico 18. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

L'uomo è stato trasferito in ospedale

L'operaio, un uomo di 58 anni, dopo aver ricevuto le cure sul posto e constato che non fosse in pericolo di vita, è stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato ricoverato in codice verde. Non dovrebbe aver riportato gravi ferite. Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con una squadra, che ha svolto tutte le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Con loro c'erano anche gli agenti della polizia di stato e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano.

I militari e i tecnici hanno svolto tutti i rilievi del caso, come da prassi, per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente e anche capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza: soprattutto trovare una spiegazione alla caduta del cestello. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso e chiaro dell'intera vicenda.