Operaio 30enne resta schiacciato da un macchinario nel Milanese, è gravissimo Un operaio di 30 anni è rimasto schiacciato da un macchinario mentre lavorava. L’incidente è avvenuto alla Crocolux di Trezzano sul Naviglio nella mattinata di giovedì 25 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario all'interno di una ditta che produce borse e accessori in pelle a Trezzano sul Naviglio, nella Città Metropolitana di Milano. Il 30enne, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto sono state fatte arrivare due ambulanze e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano.

L'incidente è avvenuto alla Crocolux, in via Duccio Galbimberti. Le prime informazioni parlano di un incidente avvenuto mentre il 30enne lavorava a un macchinario industriale. Intorno alle 8:30 di oggi, giovedì 25 maggio, una gamba e un braccio dell'operaio sarebbero rimasti schiacciati. Avrebbe riportato anche un trauma cranico e a un braccio.

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia locale di Trezzano e gli incaricati della sicurezza sui luoghi del lavoro di Ats.