Operaia muore dissanguata: sarebbe andata in pensione fra pochi mesi La 60enne Maura Marangoni è morta dissanguata dopo esser rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro in una carpenteria di Suzzara, nel Mantovano. La donna sarebbe dovuta andata in pensione dopo pochi mesi.

Sarebbe dovuta andare in pensione tra pochi mesi Maura Marangoni, la 60enne morta ieri lunedì 15 maggio vittima di un incidente sul lavoro in una carpenteria di Suzzara, nel Mantovano. La donna viveva a Motteggiana: ora la piangono tutti i suoi concittadini e i suoi colleghi.

La dinamica dell'incidente

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la 60enne si trovava al lavoro a una pressa quando si è accorta che la lamina di metallo si era inceppata nel macchinario. Pochi secondi dopo la lamina è stata espulsa a gran velocità dalla macchina colpendo la donna alla gola: purtroppo la ferita è stata profondissima. La donna è morta dissanguata poco dopo.

Inutile l'intervento dei medici

Subito i colleghi avevano lanciato l'allarme al 118. I primi a fare di tutto per bloccare la ferita sono stati proprio i suoi colleghi. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori, medici e paramedici giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La donna era morta da qualche minuto per dissanguamento. Maura Marangoni sarebbe andata in pensione tra pochi mesi.

Ora su quanto è accaduto indagano i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana che subito dopo l'incidente hanno effettuato alcune ispezioni. Non è ancora chiaro se si tratti di errore umano o malfunzionamento del macchinario.