Mamma orsa con due cuccioli avvistati nel Bresciano, è il secondo caso in pochi mesi Un’orsa con i suoi due cuccioli è stata avvistata tra i boschi nel Bresciano. Si tratta del secondo avvistamento dall’inizio del 2023.

A cura di Enrico Spaccini

L’orso Masun (foto da Facebook)

Mamma orsa e i suoi due cuccioli sono stati avvistati di nuovo in provincia di Brescia. Turisti e residenti li hanno visti passare sia a Grevo di Cedegolo in Vallecamonica che tra Ponte Caffaro e Bagolino. Gli agenti della polizia provinciale ha già prelevato diversi campioni biologici, effettuato i rilievi delle impronte e ottenuto le immagini dalle foto-trappole. Si tratterebbe, comunque, di spostamenti naturali.

Gli spostamenti degli orsi nel Bresciano

I movimenti degli orsi tra il Bresciano e la provincia di Trento si ripetono sin dal 2000. Nell'ambito del progetto europeo Life Ursus, l'esemplare di orso bruno chiamato Masun venne rilasciato il 26 maggio 1999 nel territorio del Parco Adamello Brenta nella provincia autonoma di Trento.

I primi avvistamenti nel territorio bresciano ci sono stati già nel 2000, con Masun che si è spinto fino ai monti sovrastanti l'Iseo. Movimenti replicati poi anche dall'orsa Daniza, in particolare nelle zone dell'Alto Garda.

Gli avvistamenti dal 2021

È stato il 2021 l'anno in cui la polizia provinciale ha registrato il maggior numero di presenze sul territorio. Si sono contati 68 indici di presenza di orsi. Il 5 settembre di due anni fa è stato necessario l'intervento degli agenti in seguito all'investimento, senza conseguenze per nessuno, di un esemplare di orso sulla strada provinciale 237 del Caffaro. Nel 2022, invece, gli indici sono stati 30 con l'avvistamento anche di femmine accompagnate da piccoli.

Per quanto riguarda il 2023, questo di Bagolino è appunto il secondo avvistamento. Il primo, invece, è avvenuto a Cedegolo. Zone che, comunque, rientrerebbero nell'area di passaggio già registrata, che comprende, tra le altre, le località di Ceto, Tremosine sul Garda, Provaglio Valsabbia e Idro.