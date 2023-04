Violento scontro tra due auto nel Bresciano: una persona morta sul colpo, un’altra è grave Una persona è morta e una è rimasta ferita nello schianto tra due persone sulla strada statale di Esine, nel Bresciano.

A cura di Giorgia Venturini

Drammatico incidente stradale oggi martedì 18 aprile nel Bresciano. Una persona è morta e una è rimasta ferita sulla strada statale 42 ‘del Tonale e della Mendola' al chilometro 78,600 nel comune di Esine. L'impatto tra due auto è stato violentissimo tanto che una persona purtroppo è morta sul colpo. Nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto. Un'altra persona invece è stata portata in ospedale con gravi ferite, non è chiaro se sia in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è corso anche il personale di Anas e delle Forze dell'ordine.