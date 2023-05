Da due giorni si cerca un uomo di 39 anni sulle montagne bresciane: ritrovata la sua auto A Bagolino, in provincia di Brescia, è scomparso un uomo di 39 anni uscito probabilmente per una gita in montagna nella giornata di ieri 14 maggio.

A cura di Giorgia Venturini

Ricerche in corso a Bagolino, in provincia di Brescia. Tra i boschi si cerca un uomo di 39 anni: la sua auto è stata ritrovata parcheggiata tra Bagolino e la Val Dorizzo. A dare l'allarme sono stati alcuni suoi conoscenti che non lo hanno visto più tornare.

Le ricerche sono scattate ieri domenica 14 maggio e sono continuate anche oggi. Sul campo sono impegnati una trentina di tecnici del Cnsas, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile locale.