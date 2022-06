Omicidio-suicidio a Vanzaghello, si cercano risposte nei cellulari dell’assassina e della vittima Si cercano delle risposte sull’omicidio-suicidio di Vanzaghello: per questo motivo, gli inquirenti stanno analizzando i cellulari di Franco Deidda e Daniela Randazzo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si cercano delle risposte. Qualsiasi cosa che possa risolvere i dubbi che aleggiano attorno all'omicidio-suicidio di Vanzaghello, comune in provincia di Milano, che ha portato alla morte di Franco Deidda e Daniela Randazzo. Per questo motivo, gli inquirenti stanno analizzando i telefoni della coppia. Quella che sembrerebbe chiara è la dinamica.

La dinamica dell'omicidio-suicidio

Daniela Randazzo si trovava nel primo pomeriggio di sabato 11 giugno a casa di Deidda, in via Arno. La donna avrebbe sparato all'uomo – che si trovava ancora a letto – alla tempia destra. I vicini avrebbero sentito il primo sparo. Subito dopo, Randazzo avrebbe esploso un altro colpo di pistola e si sarebbe lasciata cadere nel vuoto: avrebbe fatto un volo da circa otto metri di altezza. Da lì, sarebbero state chiamate le forze dell'ordine che hanno poi trovato il corpo della donna in strada e poi il corpo dell'uomo nell'appartamento.

I due si sarebbero conosciuti a scuola

Oltre ai cellulari, per cercare delle risposte sul perché di questo gesto, le forze dell'ordine e gli inquirenti stanno scavando anche nel loro passato: la donna era dipendente nella segreteria presso l'Istituto comprensivo Edmondo De Amicis di Busto Arsizio (Varese). Deidda invece lavorava all'interno della scuola come rappresentante nel campo dell'editoria scolastica. I due quindi molto probabilmente si sono conosciuti a scuola. In base a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", sembrerebbe che la donna ultimamente mancasse da lavoro forse a causa di alcuni problemi di salute, per i quali aveva effettuato anche degli esami clinici.