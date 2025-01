video suggerito

Omicidio nel Milanese, ragazzo di 25 anni trovato morto in strada: l'assassino è in fuga A Cisliano, comune che si trova in provincia di Milano, è stato trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni: i carabinieri stanno cercando l'assassino.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, è stato trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni in una strada di Cisliano, comune che si trova in provincia di Milano. Il corpo presentava ferite compatibili con un'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Gli investigatori sono alla ricerca dell'assassino.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il cadavere è stato trovato poco dopo le 21 e lungo la strada di via Regina Elena che si trova fuori dal centro abitato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 11 con un'ambulanza e un'automedica. I medici e i paramedici non hanno però potuto far altro che costatarne il decesso. Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima.

Sono state anche allertate le forze dell'ordine. Sono arrivati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Per il momento si ipotizza che il cadavere sia stato abbandonato lì così da poter essere subito trovato. L'omicidio sarebbe però maturato in contesti legati allo spaccio di droga. I militari stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi necessari a risalire al volto dell'assassino. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sulla dinamica.