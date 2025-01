Ragazzo 28enne ucciso nel Milanese: il killer lo ha colpito alla testa, poi ha abbandonato il corpo in strada

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Sono diversi i dubbi da risolvere relativi all'omicidio del ragazzo di 28 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri sera, sabato 4 gennaio, sul ciglio di una strada di campagna a Cisliano, comune che si trova in provincia di Milano. Il primo è ovviamente il nome e cognome del killer, che è scappato dopo il delitto. A indagare sono i carabinieri coordinati dalla pubblico ministero di Pavia, Valeria Biscottini.

Il corpo è stato lasciato in un punto ben visibile: questo potrebbe significare che il killer abbia volutamente lasciato il cadavere per farlo ritrovare.

Stando ai primi accertamenti svolti dai militari, il 28enne sarebbe stato ucciso da un solo colpo alla testa. Non è chiaro però se sia stato ferito con un punteruolo, un'arma da taglio o da fuoco. Solo l'autopsia, infatti, potrà chiarire il tipo di arma utilizzata per ucciderlo. Da un primo esame, è emerso che sul cadavere non vi sarebbero segni che lascino pensare a una colluttazione precedente all'omicidio.

Accanto al corpo, i carabinieri hanno trovato una fotocopia della patente che gli inquirenti presumono essere della vittima. Non c'era però traccia né del telefono e né del portafogli. Della vittima non ci sono nemmeno elementi nei terminali delle forze dell'ordine. Il 28enne – di cui non è stata diffusa l'identità – non avrebbe precedenti, né il permesso di soggiorno, né il codice di fotosegnalazione.

Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per poter risalire all'identità del killer o comprendere anche in che contesto è maturato l'omicidio. Le indagini sono serratissime.