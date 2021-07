Omicidio a Voghera: uomo ucciso a colpi di pistola in piazza dopo una lite Un uomo di 39 anni è stato ucciso nella notte a Voghera, in provincia di Pavia. La vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola sparato da un uomo col quale aveva litigato, di fronte a un bar in piazza Meardi. All’inizio sembrava che il 39enne non fosse in pericolo di vita: è morto poche ore dopo essere stato portato in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

Omicidio nella notte a Voghera, in provincia di Pavia. Un uomo di 39 anni è morto, ucciso con un colpo di pistola. La sparatoria è avvenuta nella tarda serata di ieri in piazza Meardi, non lontano dal centro della cittadina. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti dopo le 22: sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica, i cui equipaggi hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita, un uomo di origini marocchine. Il ferito è stato inizialmente soccorso in codice giallo e trasportato all'ospedale di Voghera: all'inizio si credeva che non fosse in pericolo di vita, ma una volta giunto al pronto soccorso dell'ospedale le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e dopo qualche ora è morto, tra lo sconforto dei medici.

A sparare un uomo residente a Voghera: la pistola era regolarmente detenuta

Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Voghera, chiamati a ricostruire nei dettagli una tragedia i cui contorni sarebbero già piuttosto chiari. Pare infatti che la sparatoria sia avvenuta all'esterno di un bar, al culmine di un litigio tra la vittima e un altro uomo, residente a Voghera. Sarebbe stato quest'ultimo a estrarre all'improvviso una pistola e a sparare un colpo, che ha raggiunto l'altro contendente. L'arma, una pistola calibro 22, era a quanto pare regolarmente detenuta dall'uomo, nei cui confronti non sono ancora chiari i provvedimenti presi dall'autorità giudiziaria. Sui motivi della lite non ci sono ancora informazioni dettagliate, anche se dalle prime informazioni pare che sia stata originata da futili motivi: una circostanza che potrebbe costituire un'aggravante in sede processuale per l'uomo responsabile della morte del 39enne.