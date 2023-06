Omicidio a Desio: lite per affitto non pagato, presunto assassino fermato con le valigie Sarebbe stato ucciso al culmine di una lite per l’affitto il 49enne trovato morto in un palazzo di Desio (Monza e Brianza); fermato un 29enne cubano.

A cura di Nico Falco

Sarebbe stato causato dal mancato pagamento dell'affitto il litigio che si è concluso con l'omicidio del 49enne rumeno, trovato senza vita sul ballatoio di una casa di via Matteotti, nel centro di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Per l'omicidio è stato sottoposto a fermo di polizia un 29enne cubano, rintracciato successivamente in piazza Conciliazione: lo avrebbe colpito con diversi fendenti alla nuca e sarebbe scappato.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e hanno ricostruito la dinamica, compreso il probabile movente. Stando a quanto risulta al momento, il 49enne era da qualche settimana ospite in casa del 29enne; i due si sarebbero accordati per la corresponsione di un pagamento, ma la vittima non avrebbe consegnato il denaro. Questa mattina ci sarebbe stata la discussione, sfociata nell'aggressione mortale. Fondamentali si sono rivelate le testimonianze di alcuni residenti e della compagna della vittima, che non era presente al momento del ferimento.

Quando i carabinieri hanno bloccato il 29enne, l'uomo aveva due valigie: con tutta probabilità era pronto a far perdere le proprie tracce. Nel corso dei sopralluoghi, svolti dai carabinieri della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Monza, sono stati rinvenuti in un cestino dei rifiuti un coltello da cucina, individuato come l'arma del delitto, e alcuni indumenti sporchi di sangue; sui reperti verranno eseguiti ulteriori accertamenti.

Dopo l'emissione del fermo di indiziato di delitto il 29enne è stato sottoposto ad interrogatorio da parte del pm di turno di Monza, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.