Omar Confalonieri, l’agente immobiliare arrestato per stupro, un’altra vittima: “Drogata e violentata” Le violenze avvenute sotto gli occhi della moglie di Omar Confalonieri, dopo una cocktail di farmaci somministrato dentro una tisana per stordire la vittima. Sono altre quattro le donne che accusano l’ex agente immobiliare di abusi sessuali.

C'è un'altra vittima a confessare le violenze subite da Omar Confalonieri, ex agente immobiliare del centro nobile di Milano. L'uomo, che adesso si trova in carcere per aver drogato una coppia e abusato della donna, viene accusato di violenza sessuale anche da altre parti. Almeno cinque, per il momento.

Una di loro è una ragazza di 27 anni, che ha confermato i "terribili abusi" subiti quando, "dopo aver bevuto una tisana", ha perso conoscenza a casa dell'agente immobiliare e di sua moglie. "Tutto è avvenuto sotto i suoi occhi", ha detto la giovane.

La sera delle violenze

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nell'autunno del 2015 la ragazza e la madre si recano a casa dei coniugi Confalonieri: sono amici di famiglia, si conoscono bene. L'uomo, titolare di un prestigioso studio in via Montenapoleone, offre loro una tisana.

Le due si sentono subito male. La madre abbandona l'appartamento, mentre la figlia resta inerme sotto le mani del suo aguzzino. Chiede di poter tornare a casa anche lei, ma l'uomo la blocca. Per poi risvegliarsi "nel letto matrimoniale, senza vestiti".

Le altre quattro vittime

Già al tempo aveva confidato al fidanzato "il timore di essere stata drogata e abusata sessualmente quella sera". E il fidanzato conferma: la ragazza, dopo quella notte, era profondamente cambiata. Ansiosa, spaventata, fragilissima. Con la paura di denunciare lo stupratore.

Lo ha raccontato oggi in aula la giovane, nel corso dell’incidente probatorio davanti al gip Stefania Pepe. Venerdì prossimo toccherà alle altre quattro donne che accusano Omar Confalonieri degli stessi abusi: un modus operandi ripetuto, che comprendeva la tisana con le benzodiazepine sciolte dentro e poi lo stupro mentre le vittime erano incoscienti e incapaci di difendersi.