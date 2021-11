Omar Confalonieri arrestato per stupro: altre donne si sono rivolte alle forze dell’ordine Potrebbero esserci altre vittime di violenza sessuale: altre donne si sono rivolte alla Procura di Milano che indaga su Omar Confalonieri, arrestato per stupro.

A cura di Ilaria Quattrone

Nei prossimi giorni potrebbero essere identificate altre possibili vittime dell'agente immobiliare, Omar Confalonieri, arrestato lo scorso 5 novembre con l'accusa di aver drogato una coppia e violentato la donna. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Ansa, in questi giorni altre persone starebbero contattando la Procura di Milano. I pubblici ministeri sono quindi al lavoro per verificarne l'attendibilità.

L'arresto dell'agente immobiliare

L'uomo, proprietario di un'agenzia immobiliare a Milano, lo scorso 2 ottobre avrebbe stordito una coppia di clienti con dei farmaci a base di benzodiazepine. Confalonieri infatti si sarebbe fatto venire a prendere in auto sotto casa sua: i quattro – presente anche la bimba della coppia di pochi mesi – sarebbero poi andati in un bar per discutere della compravendita di un box. L'uomo sarebbe andato al bancone, avrebbe preso i due drink e vi avrebbe versato la droga. Questo gesto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Altre possibili vittime

Dopodiché si sarebbero recati nella abitazione della coppia: qui, l'agente avrebbe messo a letto il marito e abusato della donna. La famiglia sarebbe stata tenuta sotto sequestro per almeno otto ore. Il 48enne era già stato condannato nel 2009 per aver drogato e violentato una collega di 18 anni. Dagli accertamenti degli inquirenti è poi emerso che la Procura di Bergamo aveva aperto, poi archiviato, un'altra presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel 2007. Al momento sembrerebbe che questo caso non possa essere riaperto perché sarebbe prescritto. Nei giorni scorsi due donne si sarebbero fatte aventi e, in questi giorni, sembrerebbe che l'elenco si stia allungando.