Ogni giorno a Milano multate 8 persone sui monopattini: il bilancio dopo un mese con il nuovo codice della strada Dopo poco più di un mese dall’introduzione del nuovo codice della strada, a Milano sono stati multati più di 230 monopattini, una quarantina di automobilisti con il cellulare in mano, e 33 sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Un’ottantina i conducenti con meno di 20 punti che hanno commesso infrazioni e ai quali è stata sospesa la patente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

(Immagine di repertorio)

A poco più di un mese dalla sua introduzione, il nuovo codice della strada ha già fatto registrare centinaia di multe a Milano: più di 230 per i monopattini, una quarantina per l'utilizzo del cellulare in macchina, e 86 per gli automobilisti meno virtuosi sorpresi in contromano, senza cintura, con il semaforo rosso o in sorpassi vietati. A questi si aggiungono 33 guidatori sotto l'effetto di alcol e stupefacenti.

Una delle norme più discusse è stata la stretta prevista per i monopattini, per i quali il nuovo codice ha imposto l'obbligo di casco, targa e assicurazione. In questo primo mese la Polizia Locale ha pizzicato quasi otto trasgressori al giorno, per un totale di 234 persone fermate: 201 perché non utilizzavano il casco e 33 perché circolavano in due sui monopattini elettrici omologati per un solo passeggero.

Beccati anche molti guidatori distratti: le persone multate mentre utilizzavano il cellulare alla guida sono state 42, tutte sanzionate con una multa da 250 a mille euro e con il ritiro della patente da una settimana a 15 giorni. Ma per i recidivi si può arrivare a 1.400 euro di multa e ritiro della patente fino a tre mesi, oltre alla perdita tra gli otto e i 10 punti.

Patente sospesa anche per i conducenti con meno di 20 punti che hanno commesso un'infrazione, anche se soltanto non hanno messo la cintura. I sanzionati in questo caso sono stati 86. Per loro il ritiro della patente è durato sette giorni se avevano tra i 10 e i 19 punti, 15 giorni per chi ne aveva meno di 10.

I guidatori fermati con un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,5 g/l, o sotto l'effetto di stupefacenti, sono stati invece 33. In questi casi vengono sempre tolti 10 punti, mentre le sanzioni variano in base alla quantità di alcol nel sangue. Tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la multa va dai 573 ai 2.170 euro, con sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la sanzione arriva a 3.200 euro con sospensione della patente fino a un anno e arresto fino a 6 mesi. Oltre 1,5 grammi la patente sarà sospesa da uno a due anni, carcere fino a un anno e multe tra i 1.500 e i 6mila euro.