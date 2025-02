video suggerito

Ignora l'alt della Polizia, viene inseguita e nella fuga sperona le auto parcheggiate: arrestata a Milano Una 29enne è stata arrestata a Milano dopo che, guidando ubriaca, non si è fermata all'alt della Polizia e ha percorso una strada contromano, colpendo le auto e le moto in sosta. In un tentativo di fuga ha poi cercato di speronare anche la volante che l'aveva fermata.

Una donna di 29 anni è stata inseguita dalla Polizia nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio mentre, ubriaca e alla guida di una Citroen, sfrecciava ad alta velocità per le vie di Milano, imboccando strade contromano e urtando contro le auto parcheggiate. Una volta fermata, la conducente ha tentato di speronare la pattuglia per scappare ma gli agenti sono riusciti ad arrestarla e dovrà ora rispondere per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.

Erano le 5:00 del mattino di sabato 1 febbraio quando una volante dell'ufficio prevenzione generale, mentre stava pattugliando la zona Navigli e stava arrivando in piazza XXIV Maggio, ha intercettato una donna che a bordo della sua Citroen percorreva ad alta velocità la Circonvallazione dei Bastioni. Gli agenti hanno intimato l'alt alla conducente, che però non si è fermata e ha proseguito la sua corsa in direzione viale D'Annunzio.

È cominciato così un inseguimento di circa due chilometri, durante il quale la donna ha percorso il piazzale contromano, per poi colpire e danneggiare automobili e scooter parcheggiati ai lati delle strade. L'automobilista è stata fermata in corso Genova, dove ha tentato di scappare speronando la volante della Polizia. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a bloccarla e arrestarla.

La 29enne, identificata, non risultava avere precedenti, ma si trovava in evidente stato di alterazione a causa dell'alcol. Dovrà ora rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti.