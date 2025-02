video suggerito

Perché la norma sul divieto di fumo a Milano potrebbe non servire: da quando è entrato in vigore solo 20 multe Il divieto di fumo a Milano, entrato in vigore il primo gennaio 2026, punisce chi accende una sigaretta a meno di 10 metri da altre persone (4 nell'aree giochi, 3 dalle fermate dei mezzi pubblici). Le multe in zona Duomo, San Babila, Sant'Ambrogio e Segesta.

Solo 19 multe dal primo gennaio 2025 a oggi. Dopo più di un mese sono pochissime le sanzioni che il Comune di Milano ha staccato nei confronti dei fumatori in città, puniti per aver acceso una sigaretta a meno di 10 metri da altre persone (4 nell'aree giochi, 3 dalle fermate dei mezzi pubblici) dopo l'entrata in vigore del divieto previsto dall’articolo 9 del Regolamento per la Qualità dell’Aria, approvato da Palazzo Marino nel 2020 e recentemente esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto (dehors dei locali compresi) per combattere l'inquinamento atmosferico in città.

Dal primo gennaio di quest’anno a Milano non è infatti consentito fumare "in tutte le aree pubbliche o a uso pubblico all’aperto, incluse vie e strade", a meno che non sia rispettata la corretta distanza. La misura non riguarda le sigarette elettroniche. In caso contrario, si rischiano sanzioni pecuniarie dai 40 ai 240 euro.

Dove sono stati multati i fumatori a Milano

I vigli urbani hanno scritto i verbali nei luoghi frequentati da turisti come piazza Duomo e piazza Diaz (quattro fumatori sanzionati), la zona intorno al Castello (due fumatori), San Babila (tre) e Quadrilatero della Moda (un fumatore sorpreso con il mozzicone alla fermata della 94), così come nella zona di Sant'Ambrogio (una multa in via San Calocero). Nei giardinetti di viale Mar Jonio (Segesta) quattro persone sono state multate per aver acceso una sigaretta all’interno dell’area giochi per i bimbi.

La reazione dei Verdi: "Il divieto di fumo va fatto rispettare"

"Il divieto di fumo va in fumo. Sono dati sconfortanti. Il fumo nuoce gravemente alla salute e va combattuto: il fumo fa malissimo alle persone e all'ambiente, perché contribuisce a formare il Pm10", ha commentato intanto Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi. "Il regolamento votato 3 anni fa dal Consiglio comunale dice chiaramente che il fumo di sigaretta va vietato. Avevamo lasciato 3 anni di tempo perché la giunta facesse una seria campagna di informazione e dissuasione, ma non ha fatto nulla se non un comunicato stampa a fine dicembre. Ne hanno parlato tutti ovviamente e l'Italia intera crede che Milano sia smoke free, e invece non è assolutamente vero".