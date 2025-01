Oggi il processo in Appello per Alessia Pifferi, condannata per la morte della figlia Diana

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, ci sarà il processo di appello per Alessia Pifferi, la donna – che viveva a Ponte Lambro (Milano) – che è stata condannata all'ergastolo in primo grado dalla Corte d'Assise di Milano per la morte di stenti della figlia Diana di 18 mesi avvenuta a luglio 2022: la donna è andata nella Bergamasca dal compagno lasciando quindi la piccola da sola in casa per sette giorni.

L'udienza, come ricordato dalla sorella Viviana Pifferi in un'intervista a Fanpage.it, si svolgerà proprio nello stesso giorno del compleanno di Diana, che oggi avrebbe compiuto quattro anni: "Spero veramente che si lasci in pace Diana, anche perché domani sarà il suo compleanno. È una coincidenza, ma nel momento in cui mi è stata detta la data dell'appello il primo pensiero è stato che Diana nello stesso giorno avrebbe compiuto quattro anni", ha ancora specificato.

L'avvocata che difende Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, ha sempre sottolineato che chiederà che la sua assistita venga sottoposta a una nuova perizia psichiatrica. L'imputata, infatti, in primo grado è stata sottoposta all'esame dal dottor Elvezio Pirfo, nominato proprio dalla Corte di Assise di Milano. Era stata ritenuta capace di intendere e di volere al momento dei fatti pur emergendo "disturbi di tipo dissociativo/psicotico o della sfera affettiva".

Toccherà adesso ai giudici di secondo grado capire se sia necessario svolgere o meno un'altra perizia nei confronti della donna. Su questo tema, la sorella Viviana Pifferi ha precisato: "Non abbiamo paura di un'altra perizia: se anche la facessero io conosco mia sorella e mia sorella è questa".