Offre un passaggio a una donna in Valtellina e abusa di lei nella cabina del tir: camionista arrestato

Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver abusato di una donna nella cabina di un tir fermo lungo la strada statale 38, nel territorio comunale di Berbenno di Valtellina (in provincia di Sondrio). Stando a quanto emerso finora, il camionista le aveva offerto un passaggio mentre viaggiava in direzione Torino. Al termine dell'interrogatorio di convalida che si è tenuto ieri, sabato 21 marzo, il giudice Fabio Giorgi del Tribunale di Sondrio ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale.

Come riportato dal quotidiano locale La Provincia Unica, l'abuso si sarebbe consumato alcune notti fa in una piazzola di sosta lungo la strada statale 38. Un camionista, che viaggiava verso Torino, aveva dato un passaggio a una giovane donna. Arrivato nei pressi di Berbenno, l'uomo, di origini rumene come la presunta vittima, si sarebbe fermato per effettuare uno scarico di merce e avrebbe deciso di trascorrere la notte in un piazzale adibito alla sosta dei camion.

È in quelle ore, poco prima dell'alba, che si sarebbe consumata la violenza. L'uomo avrebbe abusato della giovane all'interno della cabina del suo mezzo. La piazzola, però, non era del tutto isolata e, infatti, un altro camionista poco lontano ha dato l'allarme chiamando le forze dell'ordine. Arrestato per violenza sessuale e assistito dall’avvocato Alberto Zullian, l'uomo è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida davanti al pubblico ministero Giulia Alberti. Il fermo è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare in carcere, ma le indagini su quanto accaduto su quella piazzola a Berbenno sono ancora in corso.