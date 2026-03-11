Violenta una 15enne approfittando della fiducia della madre: condannato a 7 anni di carcere

Un uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una 15enne. L’uomo era riuscito a conquistare la fiducia della madre per riuscire a stare da solo con la ragazza.

Immagine di repertorio

Sconterà una pena definitiva di 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne. I fatti per cui l'uomo è stato condannato risalgono al dicembre del 2023, quando la vittima – all'epoca 15enne – aveva denunciato quanto accaduto alle autorità, facendo scattare le indagini che hanno portato alla ricostruzione della vicenda e alla successiva condanna dell'uomo.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo – un cittadino straniero attualmente ai domiciliari nel comune di Bressana Bottarone, in provincia di Pavia, nell'Oltrepò Pavese – avrebbe abusato sessualmente della ragazza, approfittando della fiducia che, nel tempo, era riuscito a conquistare nei confronti della madre della minore. Proprio grazie a questo rapporto di conoscenza e fiducia, l'uomo sarebbe poi riuscito ad avvicinarsi alla ragazza e a trovarsi da solo con lei. È a quel punto che si sarebbe consumata la violenza.

L'inchiesta, avviata a seguito della denuncia della minorenne, all'epoca 15enne, era stata condotta dai carabinieri della stazione di Stradella (comune in provincia di Pavia) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia. Gli accertamenti degli investigatori avevano poi consentito di ricostruire i fatti e raccogliere le prove che hanno portato all'arresto dell'aggressore e al suo trasferimento al carcere di Voghera (Pavia).

Successivamente, oltre due anni dopo l'accaduto e un lungo iter giudiziario, è arrivata la condanna definitiva: l'uomo dovrà scontare 7 anni di carcere perché ritenuto colpevole della violenza sessuale.