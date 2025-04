video suggerito

Occupa con la forza la casa di un amico che lo aveva ospitato e aggredisce i carabinieri: 27enne arrestato I carabinieri di Porlezza (Como) hanno arrestato un 27enne per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane avrebbe occupato la casa di un amico che lo aveva ospitato e avrebbe aggredito i militari intervenuti sul posto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri di Porlezza (in provincia di Como) perché accusato di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe occupato l'abitazione di un amico che lo aveva ospitato impedendogli di rientrare in casa. All'arrivo delle forze dell'ordine, avrebbe iniziato a insultarli e li avrebbe aggrediti con calci e pugni.

A chiamare il numero unico per le emergenze 112 è stata una pensionata residente a Corrido, madre del 50enne proprietario della casa di Porlezza. La donna ha raccontato ai carabinieri della Stazione locale che il figlio alcuni giorni prima si era fatto convincere da un amico di 27 anni, di nazionalità marocchina, ad accoglierlo in casa per qualche tempo.

Il 50enne, però, ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale e il 27enne ne avrebbe approfittato per prendere possesso della casa. Quando il proprietario è stato dimesso, il giovane si sarebbe rifiutato di andare via, gli avrebbe impedito di rientrare nell'appartamento e lo avrebbe minacciato.

Leggi anche Ragazzo di 21 anni accoltellato ad Abbiategrasso, fermati tre fratelli e un loro amico per omicidio

Così i carabinieri sono intervenuti per risolvere la situazione. Tuttavia, quando il 27enne li ha visti arrivare avrebbe iniziato a inveire contro di loro, a insultarli e li avrebbe colpiti più volte con calci e pugni. Una volta bloccato, il giovane è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Domani, sabato 26 aprile, sarà sottoposto a processo per direttissima al Tribunale di Como.