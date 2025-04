video suggerito

Paziente di 25 anni aggredisce i medici dell'ospedale di Montichiari e si scaglia contro i carabinieri: arrestato I carabinieri di Desenzano del Garda (Brescia) hanno arrestato un 25enne per aver aggredito i medici dell'ospedale di Montichiari. Il giovane si sarebbe scagliato anche contro i militari.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 25enne è stato arrestato nella mattinata di oggi, mercoledì 2 aprile, dai carabinieri dopo aver minacciato e aggredito medici e infermieri in servizio al centro Psicosociale dell'ospedale Civile di Montichiari (in provincia di Brescia). Una volta condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Desenzano del Garda, il giovane avrebbe dato in escandescenze scagliandosi contro i militari. Domani il 25enne sarà sottoposto a rito direttissimo per minacce e violenza contro il sanitari e distruzione di strumentazioni a disposizione del servizio sanitario.

I carabinieri di Desenzano sono intervenuti in mattinata all'ospedale Civile di Montichiari perché un paziente classe 2000 stava aggredendo e minacciando medici e infermieri in servizio. Il giovane avrebbe anche danneggiato sedie e vetrate del triage. Mentre alcuni membri del personale sanitario venivano medicati per lesioni non gravi, il 25enne è stato immobilizzato e arrestato dai militari.

Una volta condotto nelle camere di sicurezza, il ragazzo avrebbe di nuovo dato in escandescenza scagliandosi contro i carabinieri procurandogli ferite non gravi. Di nuovo bloccato, è stato affidato alle cure dei sanitari che, una volta sedato, lo hanno riportato in ospedale dove si trova ancora piantonato in attesa del rito direttissimo previsto per domani, giovedì 3 aprile. La Procura gli contesta minacce e violenza nel corso del personale sanitario e distruzione di strumentazioni a disposizione del servizio sanitario.