Nuovo sciopero taxi a Milano il 20 e 21 luglio 2022: gli orari e fino a quando continuano le proteste

Con una mail inviata al Ministero dei Trasporti, al Ministero degli Interni, alle Prefetture, alle Regioni e alle Città Metropolitane, tra gli altri, le sigle sindacali hanno comunicato la proclamazione di un nuovo sciopero generale dei taxi per i prossimi 20 e 21 luglio. Anche a Milano, quindi, i conducenti delle auto bianche si fermeranno per 48 ore per protestare contro il DDL Concorrenza chiedendo lo stralcio dell'articolo 10, ex articolo 8.

Nuovo sciopero dei taxi a Milano il 20 e 21 luglio

A due settimane dall'ultimo sciopero, quindi, i tassisti tornano a bloccare la città e gli spostamenti di cittadini e turisti ribadendo la protesta che stanno portando avanti dallo scorso novembre. Nella mail inviata e firmata Fast Confsal, SATaM, TAM, USB-Taxi, Un.i.c.a Filt CGIL, CLAAI, URITAXI, UTI, UNIMPRESA, OR.S.A. TAXI, UGL-Taxi, Federtaxi Cisal, FIT-CISL e SILT, si legge che "le scriventi Organizzazioni Sindacali e Associazioni di Categoria rilevando da parte del Governo una ferma e quasi ideologica intenzione di mantenere sostanzialmente immutato l'iter legislativo relativo all'articolo 10 (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea), ritengono insufficienti gli elementi affrontati nei tre incontri con la delegata dal Governo Vice Ministra Bellanova, e anche in considerazione del calendario estremamente ravvicinato formulato dalle Commissioni parlamentari, proclamano per i giorni 20 e 21 luglio (48 ore) nel rispetto della normativa vigente, uno sciopero dei lavoratori del Servizio taxi".

Garantite le fasce di garanzia

I tassisti hanno ribadito che il DDL Concorrenza punta a destrutturare sempre più il servizio pubblico essenziale. Per questo motivo, "occorre preservare il carattere complementare ed integrativo che la normativa nazionale assegna al nostro servizio, senza oneri per lo Stato, anche per permette agli Enti Locali di fornire risposte adeguate alle esigenze dei cittadini nei territori dove si svolge il servizio". Lo sciopero a Milano e in tutta Italia durerà dalla mezzanotte del 20 luglio fino alla mezzanotte tra il 21 e il 22 luglio, ininterrottamente. Verranno comunque rispettate le fasce di garanzia, mantenendo attivo il servizio per anziani, cittadini diversamente abili e persone con mobilità ridotta che hanno bisogno di spostarsi.