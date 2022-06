Sciopero dei taxi a Milano, continuano le proteste “a sorpresa”: cosa sta accadendo Continua l’agitazione dei tassisti di Milano: decine di cittadini e turisti sono costretti a far fronte ai problemi scatenati proprio dallo stop dei taxi. Alla base della protesta, l’articolo 10 del Ddl Concorrenza.

Continua l'agitazione dei tassisti di Milano: da giorni infatti, in un clima di protesta che sta interessando tutta Italia, nel capoluogo meneghino si stanno registrando disagi. Decine di cittadini e turisti sono costretti a far fronte ai problemi scatenati proprio dallo stop dei taxi. Lunghe code fuori dalla stazione Centrale di Milano e anche dagli aeroporti con passeggeri costretti ad aspettare per ore qualcuno che potesse riportarli a casa. Quello di questi giorni è un blocco che potrebbe continuare ancora per molto.

I motivi della protesta

I disagi alla popolazione sono causati dall'effetto sorpresa voluto da coloro che aderiscono allo sciopero. Il servizio infatti non viene interrotto in un orario preciso della giornata. Una scelta consapevole – che oltre a causare maggiori disguidi per i cittadini – raccoglie l'attenzione sperata dai partecipanti. Alla base di questa protesta, c'è l'ormai famoso articolo 10 del DDL Concorrenza sull'adeguamento "dell'offerta di servizi alle forme di mobilità" che si svolgono attraverso applicazioni web che utilizzano "piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti".

L'incontro avvenuto ieri a Roma

Ieri, lunedì 27 giugno, si è svolto a Roma un incontro tra la delegazione dei tassisti e il viceministro dei Trasporti Teresa Bellanova: Lo stralcio dell'articolo 10 deve avvenire senza questione. Il Governo ne ha preso atto dicendo che in qualche maniera si può trovare una soluzione dopo un confronto con le altre forze politiche", hanno detto i delegati al termine dell'incontro. Ancora una volta, gli autisti hanno chiesto che venga stralciato questo articolo. Qualora ciò non dovesse avvenire, i sindacati minacciano uno sciopero generale che si svolgerà il 5 e il 6 luglio.