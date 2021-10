Nuovo corteo dei no green pass a Bergamo: centinaia di partecipanti, strade bloccate Ancora una manifestazione contro il green pass: questa volta a Bergamo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 ottobre, circa settecento persone hanno riempito le strade della città. Il corteo sarebbe partito intorno alle 15.30 dalla stazione e si è fermato anche davanti alla redazione del quotidiano “L’Eco di Bergamo”.

I cori contro giornalisti, poliziotti e il governo

Proprio lì, i manifestanti hanno iniziato a criticare aspramente i giornalisti con cori come "venduti" e "buffoni". Subito dopo la redazione, il corteo si è diretto verso palazzo della Procura. Durante questi momenti sembrerebbe che un cittadino abbia insultato anche un agente della polizia. Dopo aver raggiunto il Tribunale, il corteo che – secondo i primi numeri sarebbe stato composto da settecento partecipanti – avrebbe raggiunto anche Banca d'Italia. Proprio qui sarebbero partiti diversi insulti nei confronti del presidente del Consiglio Mario Draghi. La manifestazione si è poi spostata a Porta Nuova.

Manifestazioni e presidi a Roma e Trieste

Sempre oggi si stanno svolgendo altre tre manifestazioni in Italia: due a Roma e una a Trieste. Nella Capitale, i cortei non sono stati autorizzati dalla Questura e si svolgeranno a Circo Massimo. Diversi gli agenti di polizia scesi in campo per contenere qualsiasi tipo di tensione. In totale ci si aspettano almeno un migliaio di partecipanti. L'altro presidio invece si è svolto a Trieste. Anche in questi casi tanti gli attacchi e i cori contrari al premier Mario Draghi.