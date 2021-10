È partito il corteo dei no green pass a Milano: più di un migliaio di persone presenti È partito il corteo dei no green pass a Piazza Duomo a Milano: ci sarebbero oltre un migliaio di partecipanti. Grande attesa per l’arrivo dell’ex portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, che interverrà sul palco. Il corteo terminerà in corso Sempione davanti la sede della Rai regionale.

A cura di Ilaria Quattrone

I partecipanti al presidio (Fonte: Davide Arcuri Fanpage.it)

È partito oggi, sabato 30 ottobre, il corteo dei no green pass da piazza Fontana a Milano. Prima di questo c'è stato un presidio in piazza Duomo organizzato dai movimenti No Paura Day e Primum Non Nocere. Nonostante il presidio e il conseguente corteo non abbiano avuto – come tutte le quattordici proteste precedenti – l'autorizzazione della Questura, ieri è stato però concordato un percorso. Il corteo terminerà in Corso Sempione davanti la sede della Rai regionale.

I cartelloni al presidio (Fonte: Davide Arcuri Fanpage.it)

Più di un migliaio di partecipanti

Al momento sembrerebbero esserci più di un migliaio di persone: tra cori, cartelloni contro la certificazione verde e il Governo, in moltissimi – nonostante la pioggia che sta cadendo sul capoluogo meneghino – hanno deciso di presenziare e ascoltare le parole di coloro che stanno intervenendo sul palco. Grande attesa per l'arrivo dell'ex portavoce dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, che al momento è impegnato al porto di Genova, e del noto professore di comunicazione sociale Alberto Contri.

I Cartelloni e le canzoni no vax

Oltre ai cartelloni con ritagli di articoli su persone che sarebbero morte a causa del vaccino e striscioni con su scritto "nessuna correlazione", prima degli interventi sono state anche trasmesse canzoni "no vax" come "la pandemia è una bugia" e "sono complottista". Per il momento non si registra alcuna tensione. L'allerta sarà massima quando il corteo partirà: la speranza è che no non si registrano ulteriori scontri e aggressioni come quelle verificatesi nelle settimane precedenti.