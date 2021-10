Milano, ecco il percorso della quindicesima manifestazione di fila dei no green pass di oggi Manifestanti e Questura hanno definito il percorso, per la prima volta, del corteo no green pass che oggi, per il quindicesimo sabato di fila, occuperà le vie di Milano. Presente al corteo anche Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste. Ecco quali saranno le tappe toccate dai manifestanti.

La manifestazione dei no green pass in Duomo a Milano (Fonte: LaPresse)

Per la prima volta da quando i no green pass scendono in piazza a Milano per protestare contro l'introduzione della carta verde, l'organizzazione ha inviato alla Questura il preavviso del corteo. Quello di oggi sarà il quindicesimo sabato di fila di proteste nel capoluogo di regione lombardo e, per una volta, forse, non ci saranno serpentoni incontrollabili.

La Questura annuncia: definito percorso con i manifestanti

In una nota diramata dalla Questura, infatti, si legge che "la formalizzazione del preavviso è giunta all’esito di un percorso di mediazione". Si è arrivati quindi a stabilire un percorso che "soddisfa l’esigenza di ‘visibilità' dei manifestanti, consente, per altro di provare di nuovo a mitigare i forti disagi subiti dalla cittadinanza". L'ultima trattativa per definire un percorso era saltata quando i manifestanti chiesero la cancellazione dei Daspo ad alcuni partecipanti ad altri cortei.

Il percorso della manifestazione no green pass di oggi

Ecco quindi il percorso che il corteo odierno dovrebbe seguire: ritrovo in piazza Fontana, passaggio in piazza Duomo, spostamento in via Manzoni, piazza della Repubblica, Bastioni di Porta Nuova, Bastioni di Porta Volta, via Elvezia, viale Byron, corso Sempione e tappa finale la sede della Rai. Alle 15 atteso un altro corteo in piazza Duomo che non si muoverà per la città. Per l'occasione, la manifestazione di oggi è stata ribattezzata con il nome di "No paura day – Primum non nocere". Attesa la presenza di Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste che hanno bloccato il porto per diversi sabati di fila. I cortei friulani hanno provocato un nuovo innalzamento dei contagi.