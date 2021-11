Manifestazione no green pass a Milano: convalidato l’arresto con obbligo di firma per due persone È stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per un 38enne e un 25enne che sabato hanno partecipato alla manifestazione no green pass a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Arresto convalidato e obbligo di firma per due partecipanti alla manifestazione No Green Pass che si è svolta sabato scorso a Milano: la decisione è stata presa durante il processo per direttissima che si è svolto questa mattina nei confronti di un uomo di 38 anni, originario di Piacenza, e un ragazzo di 25 anni di Milano. Per entrambi l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale aggravato.

Lussazione a un dito per un poliziotto

Secondo la ricostruzione, durante il 17esimo corteo vietato anche dalla Prefettura, il 38enne avrebbe tentato di forzare il cordone degli agenti di polizia mentre il 25enne avrebbe aggredito un funzionario della Digos. Una aggressione violente che gli avrebbe provocato una lussazione a un dito della mano sinistra. Oltre loro è stato arrestato anche un ragazzo di 18 anni, di cui però al momento non si hanno notizie. In totale sono 91 le persone identificate e tre quelle denunciate. Tra queste ultime ci sono un uomo di 51 anni e uno di quaranta. Il primo è stato denunciato per resistenza mentre il secondo per manifestazione non preavvisata e porto di un coltellino.

La manifestazione di sabato

Sabato si era svolto all'Arco della Pace una manifestazione statica organizzata da Children's Health Defense Europe. Al presidio era presente anche Robert F. Kennedy Jr, nipote di Jfk. In totale avrebbero partecipato decine di centinaia di persone. Una volta terminata, diverse persone si sono spostate in piazza Duomo. La zona è stata presidiata dalla forze dell'ordine come disposto dalla Prefettura. Nonostante questo, alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone.