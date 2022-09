Non si fermano all’alt e danno vita a un folle inseguimento: feriti due carabinieri Un’auto non si è fermata all’alt dei carabinieri e ha dato inizio a un inseguimento. I fuggitivi hanno investito i militari, che sono stati trasferiti in ospedale. Nonostante questo, uno dei due presunti malviventi è stato fermato. L’altro invece è ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un folle inseguimento culminato con due militari feriti: è quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 settembre, a Biassono (Monza e Brianza). Uno dei due fuggitivi è stato fermato mentre l'altro è ancora ricercato. Entrambi i carabinieri sono stati trasferiti in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L'inseguimento e il ferimento dei militari

L'episodio si è verificato in via Volta, intorno alle 11.30. Le forze dell'ordine stavano effettuando alcuni controlli sul territorio. A un certo punto hanno provato a fermare un'Audi che, invece di rispettare l'alt, ha deciso di proseguire la sua corsa, conclusasi poco dopo: la coppia è infatti finita in un vicolo cieco considerato che in quella zona è presente un cantiere allestito per alcuni lavori al manto stradale.

I due hanno investito l'auto dei carabinieri

In un attimo i due avrebbero deciso di ingranare la retromarcia. Così facendo, hanno colpito il mezzo sul quale c'erano i carabinieri. Questi, nonostante il violento impatto, sono riusciti a fermare solo uno dei due occupanti.

Sono stati poi allertati i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire i due carabinieri all'ospedale San Gerardo di Monza. Uno è stato ricoverato in codice giallo e l'altro in codice verde. Intanto i colleghi, con il supporto di un elicottero e della polizia locale, hanno avviato le ricerche per acciuffare il fuggitivo.

Gli investigatori hanno svolto alcuni approfondimenti sull'auto usata per la fuga. Da questi è emerso che l'Audi era stata segnalata per una tentata truffa dello specchietto ai danni di un'anziana.