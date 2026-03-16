Non si ferma all’alt e viene inseguito per 10 chilometri: guidava senza patente e in auto aveva un’ascia

I carabinieri hanno arrestato un 30enne dopo una fuga di 10 chilometri in provincia di Mantova. L’uomo, che non aveva mai conseguito la patente di guida, aveva nascosto un’ascia sotto il suo sedile.

L’ascia sequestrata dai carabinieri

Un 30enne è stato arrestato nella provincia di Mantova lo scorso venerdì 13 marzo dopo un inseguimento di circa dieci chilometri. Il giovane, infatti, non si è fermato all'alt che i carabinieri gli avevano intimato a Porto Mantovano ed è stato raggiunto e bloccato nel piazzale di un supermercato di Goito. Dai successivi accertamenti è emerso che il 30enne non ha mai conseguito la patente e che sotto il sedile del conducente nascondeva un'ascia dal manico lungo circa 50 centimetri. Arrestato in flagranza, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Mantovano.

I carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno spiegato di aver intimato l'alt al 30enne lungo Strada Tezze, alzando la paletta d'ordinanza e accendendo i dispositivi luminosi di emergenza. Il conducente, di origine tunisina, invece di fermarsi avrebbe invece accelerato, dando così il via all'inseguimento. Per circa dieci chilometri, l'automobilista avrebbe violato diverse regole del codice della strada: non si è fermato agli stop, ha ignorato gli obblighi di precedenza e ha attraversato alla cieca diversi incroci creando pericoli per l'incolumità delle altre persone presenti in strada.

L'auto del 30enne è stata braccata una volta entrata nel vicino territorio comunale di Goito. I carabinieri sono riusciti a tagliare al veicolo ogni via di fuga all'interno del piazzale di un supermercato. A quel punto, l'uomo sarebbe sceso dall'abitacolo e, dopo aver lanciato le chiavi dell'auto in una siepe, avrebbe cercato di nascondersi all'interno di un'area di servizio. I militari, però, lo hanno rincorso a piedi e poco dopo lo hanno immobilizzato.

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Una volta recuperate le chiavi, l'auto è stata sottoposta a perquisizione. Sotto il sedile del conducente è stata trovata un'ascia con un manico di 50 centimetri e dai successivi accertamenti è emerso che il 30enne non aveva mai conseguito la patente di guida. L'uomo è stato, quindi, tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per aver ignorato l'alt, oltre che denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e sanzionato per le violazioni del codice della strada. Questa mattina, lunedì 16 marzo, il giudice ha convalidato il suo arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Mantova.