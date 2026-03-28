Tira dritto all’alt dei carabinieri, fugge e si schianta vicino a una scuola: arrestato 20enne mai patentato

Un ragazzo di 20 anni, mai patentato, alla guida di una Mercedes non si è fermato all’alta dei carabinieri ed è fuggito via a gran velocità per poi schiantarsi contro un palo. È stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente.

Un ragazzo di 20 anni, di etnia rom, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviglio (Bergamo) per non essersi fermato all'alt nel posto di blocco lungo le strade di Romano (Bergamo), essere fuggito a tutta velocità per poi andare a schiantarsi con l'auto vicino a una scuola.

L'episodio si è verificato oggi, sabato 28 marzo, intorno alle 14.40 sulla Statale Soncinese a Romano. Secondo quanto si apprende, alla vista della pattuglia, il giovane – alla guida di una Mercedes GLA, nonostante non avesse mai conseguito la patente – avrebbe accelerato bruscamente ignorando l’alt dei militari. Ne è nato un inseguimento che si è proseguito fin dentro il centro abitato, in quel momento congestionato dal traffico e da lavori stradali in corso.

Durante la fuga, il 20enne avrebbe guidato a zig-zag tra i veicoli, costringendo gli operai di un cantiere e alcuni pedoni nei pressi di una scuola primaria a scansarsi per evitare l'impatto. La corsa è terminata in via Crotti dove, dopo un dosso preso ad alta velocità, il ventenne ha perso il controllo del mezzo, abbattendo la segnaletica e schiantandosi contro un palo dell’Enel.

Dopo l'impatto, il 20enne sarebbe sceso dall'auto, abbandonandola, e avrebbe tentato di fuggire a piedi scavalcando la recinzione dell'istituto scolastico, ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri dopo una breve resistenza.

Il 20enne, già noto ai Carabinieri per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo ad esito del quale è stato convalidato l’arresto senza applicazione di ulteriori provvedimenti. Le accuse contestate sono resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre alla guida senza patente mai conseguita.