Non si ferma all’alt e prova a scappare dai carabinieri a Mapello con 30 dosi di cocaina: 31enne arrestato

Un 31enne è stato arrestato lo scorso giovedì 15 maggio a Mapello (in provincia di Bergamo) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo non si sarebbe fermato a un alt imposto dai carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro e, durante la fuga, avrebbe gettato dal finestrino due contenitori di plastica con all'interno 30 dosi di cocaina. Per lui, il gip del Tribunale bergamasco ha disposto al termine dell'udienza di convalida la misura cautelare in carcere.

I carabinieri sono riusciti a fermare il 31enne al termine di un breve inseguimento. Dopo non essersi fermato all'alt, l'uomo, di origine marocchina, avrebbe tentato di seminare i militari e, arrivato in via Deledda a Mapello, ha abbandonato l'auto provando a continuare la fuga a piedi. I militari, però, lo hanno bloccato subito dopo e gli avrebbero trovato addosso 360 euro in contanti.

Durante l'inseguimento in auto, il 31enne avrebbe gettato dal finestrino due contenitori in plastica di gomme da masticare che erano stati riempiti con 30 dosi di cocaina, dal peso complessivo di circa 13 grammi. Il 31enne, che ha alle spalle precedenti specifici e il divieto di dimora in Provincia di Bergamo ancora in atto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato il suo arresto e disposto la misura cautelare in carcere, mentre le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Bergamo, continuano per verificare se il 31enne faccia parte di una rete più ampia di attività illecite.