video suggerito

Spaccia cocaina tra le tombe di un cimitero abbandonato a Milano: arrestato 52enne La Polizia di Milano ha arrestato un uomo di 52 anni che spacciava cocaina all’interno del cimitero abbandonato di via del Ricordo, nel quartiere Adriano. Gli agenti lo hanno sorpreso in flagranza mentre passava le dosi attraverso una grata nella ex casa del custode. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spacciava cocaina utilizzando come base l'ex cimitero di via del Ricordo a Milano, nel quartiere Adriano, dove la struttura della casa dell'ex custode fungeva da punto di appoggio per i suoi traffici. Per questo motivo la Polizia di Stato ha arrestato un pusher 52enne dopo aver tenuto d'occhio le sue mosse e averlo colto in flagranza.

L'arresto è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 15:00, quando la Polizia Locale, su segnalazione di alcuni residenti che hanno lamentato giri di spaccio nella zona, si è appostata in incognito fuori dal cimitero abbandonato. Gli agenti hanno visto un ragazzo arrivare e scavalcare la recinzione per poi dirigersi verso la ex casa del custode del cimitero, una costruzione diroccata con la porta sbarrata da una grata metallica e da un lucchetto. Dopo pochi istanti hanno visto il braccio dello spacciatore sporgersi da un buco della grata, consegnare la dose e prendere i soldi.

A quel punto i poliziotti hanno bloccato il cliente, che ha rivelato loro di aver comprato mezzo grammo di cocaina per 25 euro. La stessa cosa è successa un quarto d'ora dopo con un altro ragazzo. Gli agenti hanno quindi aspettato che il 52enne uscisse dal suo nascondiglio e lo hanno fermato.

Leggi anche Nascondeva 620mila euro nel doppiofondo del baule della sua Fiat 500: arrestato 52enne

A seguito di una perquisizione, la Polizia lo ha trovato in possesso di 380 euro in contanti e delle chiavi del lucchetto che chiudeva la grata davanti all'ex casa del custode. Sotto al materasso di casa sua l'uomo conservava anche sei dosi di cocaina del peso totale di 15 grammi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti per spaccio, è stato arrestato.