Non si ferma all’alt e investe con l’auto un carabiniere: 25enne arrestato, ferito il militare 48enne

I carabinieri hanno arrestato un 25enne a Maccagno (Varese) nella notte del 5 gennaio. Il giovane non si è fermato all’alt e ha investito uno dei militari, causandogli ferite gravi.

Immagine di repertorio

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio in provincia di Varese con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni. Stando a quanto ricostruito, il giovane non si sarebbe fermato a un posto di controllo e, tentando la fuga in auto, ha investito uno dei militari presenti causandogli ferite gravi. Trasportato in ospedale, il 48enne non sarebbe in pericolo di vita. Non sono state ancora rese note le ragioni del gesto del 25enne.

L'episodio si è verificato intorno alle 1:30 del 5 gennaio nel centro di Maccagno con Pino e Veddasca, un piccolo paese del Varesotto al confine con la Svizzera. I carabinieri avevano allestito un posto di controllo all’altezza di via Giuseppe Garibaldi e avevano intimato l'alt a un 25enne italiano di passaggio in auto. Il giovane, classe 2001, invece che fermarsi avrebbe accelerato, investendo un militare di 48 anni in forza al nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Luino.

I colleghi del 48enne hanno subito dato il via all'inseguimento, che si è concluso poco dopo con il fermo del 25enne. Il giovane è stato, quindi, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e lesioni. Al momento si trova detenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Luino e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Non è stato ancora chiarito il motivo che lo ha spinto alla fuga.

Il carabiniere, invece, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato. I sanitari intervenuti sul posto lo hanno trasportato all'ospedale di Circolo di Varese, dove è ora ricoverato in codice giallo. Il militare ha riportato diverse contusioni e un trauma alla testa. I primi accertamenti clinici hanno escluso lesioni gravi, le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita.