video suggerito

Non si ferma all’alt della Polizia e si schianta contro un suv in autostrada: morto un motociclista di trent’anni Un motociclista di trent’anni ha perso la vita sull’autostrada A21 nei pressi di Brescia schiantandosi contro un suv. Il 30enne stava cercando di sfuggire all’alt impostogli dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso e la Polizia Stradale di Montichiari che sta indagando sulla vicenda. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della serata di sabato 18 maggio, un motociclista di trent'anni ha perso la vita sull'autostrada A21 all'altezza di Brescia sud schiantandosi contro un suv mentre stava cercando di sfuggire all'alt impostogli dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso e la Polizia Stradale di Montichiari che sta indagando sulla vicenda.

Stando alle prime ricostruzioni disponibili, il tamponamento si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di sabato scorso quando il 30enne stava cercando di allontanarsi a elevata velocità dall'alt delle forze dell'ordine. Durante la fuga, a poche decine di metri dall’uscita di Brescia Sud, dell’autostrada A21, avrebbe, però, tamponato un suv e, sbalzato di sella, sarebbe finito contro il guard rail a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 mandati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia in codice rosso. Una volta giunti sul luogo dell'incidente i medici e i paramedici avrebbero fatto di tutto per salvare la vita al motociclista, ma le condizioni erano troppo gravi e il 30enne è deceduto poco dopo l'impatto. Lievi ferite, invece, per i passeggeri a bordo dell'autoveicolo coinvolto.

Al momento, le forze dell'ordine di Montichiari (Brescia) stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari a fare luce sull'effettiva dinamica dell'incidente così da accertare tutte le responsabilità delle persone coinvolte.