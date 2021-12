Non si ferma all’alt della polizia e poi si schianta contro un furgone: morto un 37enne Un uomo di 37 anni non si è fermato all’alt degli agenti della polizia locale ed è finito contro un furgone: è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Hanno provato a fermarlo per un controllo, ma lui è fuggito e poco dopo si è schiantato contro un furgone. È successo a Marmirolo, comune in provincia di Mantova, nella giornata di oggi lunedì 20 dicembre. A perdere la vita è un uomo di 37 anni. Non è ancora chiaro il motivo che abbia spinto l'uomo a sfuggire all'alt. Intanto rimane ferito gravemente il conducente del furgone.

L'altro conducente trasferito d'urgenza in ospedale

L'incidente si è verificato poco dopo le 9 di stamattina. Una pattuglia della polizia locale stava effettuando i controlli quando, alla vista del'auto del 37enne, gli ha intimato di fermarsi. L'uomo è però fuggito: i vigili urbani hanno iniziato a inseguirlo, ma la sua corsa si è fermata poco dopo. Il 37enne si è infatti schiantato frontalmente contro un furgone. Il mezzo era appena uscito da una strada laterale. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118. Nonostante il loro tempestivo intervento, il 37enne è morto poco dopo. Il conducente dell'altro furgone è rimasto gravemente ferito. È stato trasferito con un'eliambulanza all'ospedale di Mantova.

A Monza, auto non si ferma all'alt e si schianta contro una vetrina

Un episodio simile si è verificato il 13 novembre a Monza: un'auto non si è fermata all'alt dei carabinieri ed è finita contro la vetrina di una gioielleria. A bordo c'era quattro giovani che erano appena usciti da una discoteca: il conducente è poi risultato positivo all'alcoltest. Il 20enne è stato quindi accusato di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Tutti e quattro sono stati poi trasferiti in ospedale per gli accertamenti.