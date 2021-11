Escono dalla discoteca ubriachi e fuggono dai carabinieri: la loro auto finisce contro una gioielleria Un ragazzo, insieme a 4 amici, si è messo alla guida ubriaco dopo essere uscito dalla discoteca: non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha finito la fuga contro la vetrina di una goielleria.

A cura di Giorgia Venturini

Una fuga in macchina dai carabinieri finita nella vetrina di una gioielleria del centro di Monza: è quello che è successo attorno alle 4 della mattinata di oggi sabato 13 novembre. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, quattro giovani – tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni – sono usciti dalla discoteca e sono saliti a bordo di una Lancia. Una volta però visto l'alt dei carabinieri al posto di fermarsi hanno deciso di darsi alla fuga: così è iniziato l'inseguimento.

Il ragazzo alla guida di 20 anni è risultato positivo all'alcoltest

La Lancia con a bordo i giovani ha imboccato anche le centralissime vie del centro: solo una volta giunto in via Carlo Alberto il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro la gioielleria. Tanti i danni: l'auto infatti – come riporta Prima Monza – ha prima sfondato l'inferriata del negozio e poi la vetrina. Una volta fermati dai militari per i quattro sono scattate le perquisizioni: non sono stati trovati in possesso né di droga né di refurtiva. Il ragazzo di 20 anni che era alla guida è risultato positivo all'alcoltest: a lui è stata contestata la resistenza a pubblica ufficio e la guida in stato di ebbrezza. A causa dello schianto, tutti e quattro i giovani sono stati portati in ospedale per accertamenti: chi al Policlinico e chi al San Gerardo di Monza. Dopo poche ore sono stati dimessi: ora dovranno spiegare tutto ai carabinieri.

Ragazzo di 27 anni non si ferma alt e investe un poliziotto

Lo scorso ottobre a Milano un ragazzo di 27 anni alla guida di un suv ha deciso di non fermarsi all'alt della polizia perché non voleva perdere la patente per la seconda volta dal momento che era stato sorpreso a commettere delle infrazione al codice della strada. Per questo motivo gli agenti hanno intimato l'alt alla macchina ma invece il ragazzo ha deciso di proseguire per la sua corsa. Così anche in questo caso è scattato l'inseguimento. In via Cenisio però l'auto si è dovuta bloccare per una coda a un semaforo: è stata così raggiunta dalla volante, dalla quale è sceso un agente che si è posizionato davanti alla vettura. Il conducente, secondo quanto riporta la Questura, ha messo in moto comunque l'auto e ha investito il poliziotto. Alcune ore dopo il ragazzo si è presentato al commissariato di Lorenteggio insieme al suo legale.