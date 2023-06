Non si ferma al posto di blocco e innesca un inseguimento a folle velocità: era ubriaco, arrestato Un ragazzo di ventisei anni è stato arrestato perché non si è fermato al posto di blocco della polizia locale, dando vita a un folle inseguimento, ed è stato trovato con un tasso elevato di alcol nel sangue.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 giugno, un uomo di 26 anni non si è fermato all'alt che gli era stato intimato dagli agenti della polizia locale di Valtenesi e Rezzato, territori che si trovano nella provincia di Brescia. Il ventiseienne infatti avrebbe dato vita a un folle inseguimento. Per fortuna non è stato causato alcun incidente o episodi che avrebbero potuto mettere in pericolo la vita di qualcuno. Quando è stato fermato, l'uomo è stato sottoposto al test alcolemico ed è risultato che aveva nel sangue un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge.

L'uomo ha dato vita a un inseguimento per le strade della provincia di Brescia

La dinamica sembrerebbe essere abbastanza chiara. Ieri pomeriggio, il ventiseienne ha provato a scappare da un controllo della polizia locale. Le pattuglie lo hanno subito inseguito e lo hanno fermato poco dopo. Gli agenti hanno così deciso di sottoporlo all'alcol test: l'esame ha rivelato che aveva un tasso di 1,22 grammi di alcol per litro di sangue. Considerato i livelli di alcol elevati e il fatto che avesse provato a fuggire, è stato arrestato e portato negli uffici della polizia dove sono avvenute le procedure di identificazione.

È stato arrestato per resistenza aggravata

Il ventiseienne è infatti residente a Mezzano che si trova sempre nel Bresciano. Gli agenti lo hanno portato nelle camere di sicurezza con l'accusa di resistenza aggravata. L'uomo è stato poi portato in tribunale dove si è svolta l'udienza per direttissima. Il giudice ha deciso di convalidare l'arresto. Oltre questo, è stato anche multato per guida in stato di ebbrezza.